В постпредстве России объяснили, как Украина попала на заседание Совбеза ООН

Россия, председательствующая в Совбезе ООН, допустила делегацию Украины на заседание по просьбе Соединенных Штатов, рассказала политический координатор постоянного представительства во всемирной организации Надежда Соколова.
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