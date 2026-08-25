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Дворец на колесах, но без удобств: почему первых пассажиров на железной дороге ожидали суровые испытания

Дворец на колесах, но без удобств: почему первых пассажиров на железной дороге ожидали суровые испытания

В середине XIX века технически отсталая тогда, крестьянская, «лапотная» Россия взяла и сделала это! По решению царя Николая I проложили самую длинную на тот момент в мире двухпутную железную дорогу, соединившую главные города страны .

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