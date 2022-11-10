Миллион рублей за моральный вред получила родственница погибшего охранника в Уссурийске

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу ГУФССП России по Приморскому краю находилось исполнительное производство о взыскании с охранного агентства компенсации морального вреда, а также заработной платы в пользу родственника гражданина, который погиб в результате несчастного случая на рабочем месте, сообщили ИА UssurMedia в ведомстве.
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