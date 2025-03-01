Весь мир смотрел на театр абсурда в Овальном кабинете, где Трамп дирижировал Зеленским. Мойка78 собрала яркие цитаты, фото и видео для тех, кто вчера не следил за новостями из Вашингтона.
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Весь мир смотрел на театр абсурда в Овальном кабинете, где Трамп дирижировал Зеленским. Мойка78 собрала яркие цитаты, фото и видео для тех, кто вчера не следил за новостями из Вашингтона.