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Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ выйти из окружения под Харьковом

Пресечены две попытки штурмовых групп ВСУ выйти из окружения под Харьковом

РИА Новости/Сергей Бобылев Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения украинских боевиков и расширять внешнюю зону контроля.

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