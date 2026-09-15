Двоих жителей РТ будут судить за покушение на семью бизнесмена 10 лет назад

Житель РТ и его знакомая предстанут перед судом за покушение на семью предпринимателя 10 лет назад. Как сообщили в СУ СК России по РТ, в июле 2016 года неизвестные ночью подожгли частный дом предпринимателя в одном из сел Актанышского района.
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