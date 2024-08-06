Огромный сюрприз для пенсионеров, доживших до 70 лет: теперь запрещено бедствовать Ольга БезродняяС августа пенсионеры, достигшие 70 лет, могут ожидать приятный сюрприз: государство приготовило для них новые формы поддержки.
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