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Огромный сюрприз для пенсионеров, доживших до 70 лет: теперь запрещено бедствовать

Огромный сюрприз для пенсионеров, доживших до 70 лет: теперь запрещено бедствовать

Огромный сюрприз для пенсионеров, доживших до 70 лет: теперь запрещено бедствовать Ольга БезродняяС августа пенсионеры, достигшие 70 лет, могут ожидать приятный сюрприз: государство приготовило для них новые формы поддержки.

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александр таскаев
Бред сивой
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