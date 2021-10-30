Компания Mastodon нашла в соцсети Трампа свой исходный код и требует его открыть

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Компания Mastodon, разработавшая открытую платформу для социальных сетей, заявила, что новая социальная сеть TRUTH Social, которая в настоящее время тестируется командой бывшего президента США Дональда Трампа, основана на ее технологиях, и требует сделать открытым код, используемый соцсетью республиканца.
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