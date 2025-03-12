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"Мастер заключения сделок": В Белом доме считают, что Трамп поставил Зеленского на место

"Мастер заключения сделок": В Белом доме считают, что Трамп поставил Зеленского на место

В Вашингтоне было много сомневающихся в Трампе, добавил Левитт.Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявил, что Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского "на место".

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Комментарии
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Traveller
Афтырь, голубчик, Левит таки ОНА, а не ОН. 🤣
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