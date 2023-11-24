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В секторе Газа вступило в силу перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС

В секторе Газа вступило в силу перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС

В секторе Газа вступило в силу четырёхдневное перемирие между израильской армией и движением ХАМАС.За четыре дня перемирия планируется освободить из сектора Газа 50 израильских заложников в обмен на полное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и 150 палестинских узников (в основном – дети и женщины).

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