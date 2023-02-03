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Сорокин об участии РФС в конгрессе АФК: «Все участники подчеркивали, что спорт должен быть вне политики. Обсуждали товарищеские матчи»

Алексей Сорокин рассказал об участии руководителей РФС в конгрессе АФК. — Все участники подчеркивали свою позицию, что спорт должен быть вне политики.

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