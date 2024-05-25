Украинские эксперты рекомендуют не устраивать очередной «контрнаступ», а идти на переговоры

Украине не стоит рассчитывать на новый «контрнаступ», а необходимо переходить к мирным переговорам. Уже сейчас из-за дефицита техники формируются не механизированные, а пехотные бригады, а в случае очередного наступления могут погибнуть десятки тысяч солдат.
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