Украинские эксперты рекомендуют не устраивать очередной «контрнаступ», а идти на переговоры

Украине не стоит рассчитывать на новый «контрнаступ», а необходимо переходить к мирным переговорам. Уже сейчас из-за дефицита техники формируются не механизированные, а пехотные бригады, а в случае очередного наступления могут погибнуть десятки тысяч солдат.