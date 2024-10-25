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В Польше судят фермера за «тоталитарный» плакат с призывом к Путину навести порядок на Украине

В Польше судят фермера за «тоталитарный» плакат с призывом к Путину навести порядок на Украине

Польское информагентство PAP сообщает, что прокуратура страны передала в суд дело фермера, который во время февральских этого года протестов в Силезии против беспошлинного импорта украинской сельхозпродукции, вывесил на своем тракторе плакат «Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями» и советский флаг.

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