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Возвращение Деанджело в «Каролину» может сорваться. Клуб должен доработать предложение по защитнику «Филадельфии» (Пьер ЛеБрюн)

Ранее сообщалось, что «Харрикейнс» вернут 27-летнего защитника, отдав «Филадельфии» молодого игрока. Однако теперь обсуждение сделки зашло в тупик, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.

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