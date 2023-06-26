Возвращение Деанджело в «Каролину» может сорваться. Клуб должен доработать предложение по защитнику «Филадельфии» (Пьер ЛеБрюн)

Ранее сообщалось, что «Харрикейнс» вернут 27-летнего защитника, отдав «Филадельфии» молодого игрока. Однако теперь обсуждение сделки зашло в тупик, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн.
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