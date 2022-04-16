Новокузнецк вошёл в ТОП-5 городов России с лучшими транспортными системами

Система общественного транспорта Новокузнецка признана одной из лучших в стране по версии экспертов Высшей школы экономики, которые составили рейтинг на тему "Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития".
Система общественного транспорта Новокузнецка признана одной из лучших в стране по версии экспертов Высшей школы экономики, которые составили рейтинг на тему "Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития".
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