Царьград

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Новокузнецк вошёл в ТОП-5 городов России с лучшими транспортными системами

Новокузнецк вошёл в ТОП-5 городов России с лучшими транспортными системами

Система общественного транспорта Новокузнецка признана одной из лучших в стране по версии экспертов Высшей школы экономики, которые составили рейтинг на тему "Транспортные системы городов России: современное состояние и перспективы развития".

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