Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины 10 декабря 2023, 07:03 — Общественная служба новостей — ОСН Глава киевского режима Владимир Зеленский отступил, отказавшись от выступления перед сенаторами Соединенных Штатов Америки.
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