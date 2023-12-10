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WP: Зеленский отступил, не став выступать перед конгрессом США

WP: Зеленский отступил, не став выступать перед конгрессом США

Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины 10 декабря 2023, 07:03 — Общественная служба новостей — ОСН Глава киевского режима Владимир Зеленский отступил, отказавшись от выступления перед сенаторами Соединенных Штатов Америки.

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