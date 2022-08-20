Плохая погода не помешала посетителям выставочных площадок МВТФ «Армия-2022» во Владивостоке

Всего в зоне ответственности Тихоокеанского флота в рамках МВТФ «Армия-2022» на всех 14 площадках представлено более 280 образцов современного и перспективного вооружения и военной техники.
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