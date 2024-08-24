В демоверсию ЕГЭ-2025 по истории включили вопрос про Владимира Жогу

В демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории 2025 года включили вопрос про Владимира Жогу, командира отдельного разведывательного батальона "Спарта".
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