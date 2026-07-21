Ветеринар Варфоломеева объяснила, почему кошки спят до 20 часов

Ветеринарный врач Анастасия Варфоломеева рассказала, что взрослые кошки могут спать до 20 часов в сутки, объяснила причины такого поведения и предупредила о возможных заболеваниях, если сон питомца сопровождается вялостью и отказом от пищи.
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