Ветеринар Варфоломеева объяснила, почему кошки спят до 20 часов

Ветеринарный врач Анастасия Варфоломеева рассказала, что взрослые кошки могут спать до 20 часов в сутки, объяснила причины такого поведения и предупредила о возможных заболеваниях, если сон питомца сопровождается вялостью и отказом от пищи.