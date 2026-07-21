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Царьград

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Ветеринар Варфоломеева объяснила, почему кошки спят до 20 часов

Ветеринар Варфоломеева объяснила, почему кошки спят до 20 часов

Ветеринарный врач Анастасия Варфоломеева рассказала, что взрослые кошки могут спать до 20 часов в сутки, объяснила причины такого поведения и предупредила о возможных заболеваниях, если сон питомца сопровождается вялостью и отказом от пищи.

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