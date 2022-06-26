Лідери Великої сімки”. 26 червня 2022 р. США побудують у Румунії АЕС із малим модульним реактором Президент Джо Байден оголосив про виділення 14 мільйонів доларів на першу фазу проекту Сьогодні, на зустрічі лідерів країн «Великої сімки» у замку Ельмау в Баварії, президент Байден розповів про комплексні зусилля адміністрації з реалізації Партнерства для глобальної інфраструктури […] Сообщение США побудують у Румунії АЕС із малим модульним реактором появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.