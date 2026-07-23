Газ вместо бензина. Сколько стоит переоборудовать автомобиль в Барнауле

На фоне топливного кризиса спрос на газобаллонное оборудование вырос, а очередь на установку растянулась на несколько месяцев С начала лета продажи газомоторного топлива в России выросли примерно на треть, следует из данных "Петромаркета".
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