Швейцарский «Сьон» пригласит сборную России и «Зенит» на открытие нового стадиона

Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что планирует пригласить петербургский «Зенит» и сборную России на открытие нового стадиона швейцарской команды.
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