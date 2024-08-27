В Волгограде полицейские подразделения по вопросам миграции выявили факт фиктивной постановки на учет 27 иностранных граждан

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконной постановкой на учет иностранных граждан.
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