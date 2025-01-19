Сергей Лазарев поднял цену на корпоративы на миллионы рублей

Певец Сергей Лазарев значительно увеличил стоимость своих выступлений на корпоративных мероприятиях. С 2025 года цена за его концерт составляет 8,5 миллиона рублей, что на два миллиона больше, чем в предыдущем году.
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