БАК 2025: Молдавские школьники сдают экзамен по языку обучения

Сегодня учащиеся 12-х классов сдают экзамен по языку обучения. Из 15 731 кандидата большинство (почти 13 тысяч) сдают экзамен по языку и литературе, остальные — по русскому языку и литературе, передает IPN.
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