Сайт и информационная стойка медицинской организации: что изменится с 1 сентября 2026 года (часть 3)

Часть 1 «Новые Правила оказания платных медицинских услуг: что изменится для медицинских организаций с 1 сентября 2026 года» здесь Часть 2 «Договор на оказание платных медицинских услуг по новым Правилам: что необходимо изменить медицинской организации с 1 сентября 2026 года здесь С 1 сентября 2026 года медицинские организации должны будут предоставлять информацию о платных медицинских услугах по Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 659 (далее - Постановление № 736).