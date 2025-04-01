Иранский чиновник: если США не откажутся от своих намерений, нам ничего не останется, кроме как создать ядерное оружие

В Иране продолжают давать понять американской администрации, что все их угрозы в адрес Тегерана крайне опасны в том плане, что может не только «прилететь обратно», но и привести в целом к «тому эффекту, который США совершенно не желают получить».
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