Женские доспехи: фэнтези и реальность вытачек для груди

Девушка-воин с во-о-от такими вытачками на (и для) груди на латном доспехе — знакомая картина, не правда ли? Фэнтези-художники уже давно приучили нас к рыцарям-женщинам, которые носят доспехи, сделанные по женской фигуре, и эту самую фигуру подчеркивающие.
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