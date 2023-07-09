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В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов 9 июля заявил, что власти полуострова намерены инициировать вопрос привлечения президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом теракты и диверсии.

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