В Крыму заявили о планах привлечь Зеленского к ответственности за диверсии

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов 9 июля заявил, что власти полуострова намерены инициировать вопрос привлечения президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом теракты и диверсии.
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов 9 июля заявил, что власти полуострова намерены инициировать вопрос привлечения президента Украины Владимира Зеленского к ответственности за организованные Киевом теракты и диверсии.
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