Владелец нарколаборатории из ЯНАО получил реальный срок по уголовному делу

В Ноябрьске местный житель признан виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ. Мужчине, который ранее имел проблемы с законом, вынесли приговор сразу по двум статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
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