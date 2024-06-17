Владелец нарколаборатории из ЯНАО получил реальный срок по уголовному делу

В Ноябрьске местный житель признан виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ. Мужчине, который ранее имел проблемы с законом, вынесли приговор сразу по двум статьям УК РФ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.