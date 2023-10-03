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Сыгран второй тур Суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин

Сыгран второй тур Суперфинал чемпионата России по шахматам среди женщин

Со стопроцентным результатом на Суперфинале 73-го чемпионата России по шахматам среди женщин в Санкт-Петербурге идут три шахматистки после второго тура 2 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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