Что будет к концу июня с курсом доллара: На какую отметку выйдет рубль Юлия СоколоваРоссийский рубль продолжает уверенно укрепляться, демонстрируя впечатляющие результаты на фоне глобальных экономических тенденций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии