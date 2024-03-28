В Калужской области закроют единственную дорогу к пяти деревням

В Малоярославецком районе временно перекроют единственную дорогу, ведущую к пяти населенным пунктам. Как сообщил глава местной администрации Вячеслав Парфенов, дорога станет недоступна из-за грядущего капремонт железнодорожного переезда.
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