Как ускорить рост рассады, если она замерла: стратегия реанимации и научный подход

Каждый сезон я с нетерпением жду момента, когда на подоконнике зазеленеют первые всходы. Но однажды привычная радость сменилась тревогой: моя рассада, еще вчера бодро тянувшаяся к свету, внезапно застыла.
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