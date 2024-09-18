В Торопце Тверской области объявлена частичная эвакуация жителей из-за атаки дронов и пожара

По всем вопросам власти открыли горячую линиюВ городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов и тушат возникший пожар.
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