Речан: «Молдовагаз» имеет серьезные финансовые проблемы

Премьер-министр Дорин Речан утверждает, что АО «Молдовагаз» имеет серьезные финансовые проблемы. «Важно обеспечить функционирование компании, а также непрерывность поставок природного газа потребителям», — отметил премьер-министр в программе «Добрый вечер».
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