Мужчина зашел в зоомагазин с котом на руках. Он направился к клеткам с попугаями. Два продавца выскочили из-за прилавка и попытались остановить его.
Покупка
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мужчина зашел в зоомагазин с котом на руках. Он направился к клеткам с попугаями. Два продавца выскочили из-за прилавка и попытались остановить его.
Свежие комментарии