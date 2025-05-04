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Покупка

Покупка

Мужчина зашел в зоомагазин с котом на руках. Он направился к клеткам с попугаями. Два продавца выскочили из-за прилавка и попытались остановить его.

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