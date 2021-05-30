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Слуцкий заявил, что антироссийская истерия стала визитной карточкой европарламентариев

Слуцкий заявил, что антироссийская истерия стала визитной карточкой европарламентариев

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Призывы спикера Европарламента к усилению санкций в отношении российских должностных лиц - это продолжение политики вмешательства в дела РФ, при этом сами европарламентарии не наделены полномочиями по введению рестрикций.

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