Слуцкий заявил, что антироссийская истерия стала визитной карточкой европарламентариев

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Призывы спикера Европарламента к усилению санкций в отношении российских должностных лиц - это продолжение политики вмешательства в дела РФ, при этом сами европарламентарии не наделены полномочиями по введению рестрикций.
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Призывы спикера Европарламента к усилению санкций в отношении российских должностных лиц - это продолжение политики вмешательства в дела РФ, при этом сами европарламентарии не наделены полномочиями по введению рестрикций.
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