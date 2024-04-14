Гюлер хочет уйти в аренду из «Реала». Анчелотти поддерживает

По данным журналиста Рамона Альвареса де Мона, тренер Карло Анчелотти поддерживает идею аренды. Однако решения по этому вопросу еще нет.
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