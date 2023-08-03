Проще простого: как получить выписку из ЕГРН Ксения КирпикВесной 2023 года пользователи государственных онлайн-сервисов получили новую возможность – заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал «Госуслуги».
Проще простого: как получить выписку из ЕГРН Ксения КирпикВесной 2023 года пользователи государственных онлайн-сервисов получили новую возможность – заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал «Госуслуги».
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