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Проще простого: как получить выписку из ЕГРН

Проще простого: как получить выписку из ЕГРН

Проще простого: как получить выписку из ЕГРН Ксения КирпикВесной 2023 года пользователи государственных онлайн-сервисов получили новую возможность – заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) через портал «Госуслуги».

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