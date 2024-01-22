Эксперт платформы «Мошеловка» Храпунова рассказала о новой схеме мошенников после появления купюр нового образца

Куратор и эксперт платформы Общероссийского Народного фронта «Мошеловка», заместитель директора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала о появлении в России новой схемы мошенничества после выпуска Центробанком купюр нового образца.
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