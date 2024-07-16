Подростки разгромили захоронения участников СВО в Кемеровской области

В Кемеровской области два подростка повредили кладбища в селе Березово. На нем были захоронены в том числе участники специальной военной операции, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии