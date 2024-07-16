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Подростки разгромили захоронения участников СВО в Кемеровской области

Подростки разгромили захоронения участников СВО в Кемеровской области

В Кемеровской области два подростка повредили кладбища в селе Березово. На нем были захоронены в том числе участники специальной военной операции, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

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ТМ
Татьяна Мартыненко
Родителей подростков ждёт долговое рабство,детей в спец учреждение.
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