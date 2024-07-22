«Подводник, который вывез Гитлера» Изданный в 1963 году роман Леонида Платова «Секретный фарватер» сразу стал классикой жанра как морского, так и приключенческого романа.
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«Подводник, который вывез Гитлера» Изданный в 1963 году роман Леонида Платова «Секретный фарватер» сразу стал классикой жанра как морского, так и приключенческого романа.
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