«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма в анонсе новогоднего шоу.В рекламе выпуска актёры студии мечтают о том, как «Россия исчезнет», при этом с карты стёрли РФ вместе с Крымом, уточняет украинское издание «Телеграф».