❗️Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи на Украину, — Washington Post.
untitled
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи на Украину, — Washington Post.
Свежие комментарии