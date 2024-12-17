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Глава войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве

Глава войск РХБЗ Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве

Взрыв произошел в семиэтажном жилом доме на Рязанском проспекте в Москве. Как заявили позднее в Следственном комитете РФ, в результате инцидента погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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Бендер Задунайский
Кто следущий , Герасимов ? Доколе ?..
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