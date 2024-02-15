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Эндокринолог Вараева объяснила, правда ли кофе с корицей поможет худеть

Научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой патологии и диетотерапии, врач-эндокринолог клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Юргита Вараева, рассказала о свойствах корицы и кофе в интервью для «АиФ».

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