Эндокринолог Вараева объяснила, правда ли кофе с корицей поможет худеть

Научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой патологии и диетотерапии, врач-эндокринолог клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Юргита Вараева, рассказала о свойствах корицы и кофе в интервью для «АиФ».