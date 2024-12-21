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Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с кельтским праздником Йоль

Экс-прокурор Крыма Поклонская поздравила россиян с кельтским праздником Йоль

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская поздравила россиян с языческим кельтским праздником Йоль. Поклонская выразила уверенность, что древняя традиция отмечать праздник зимнего солнцестояния жива, невзирая на происходящие в обществе перемены.

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