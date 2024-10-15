АтомЭнергоСбыт предупреждает жителей Смоленска о новом виде телефонного мошенничества

Сотрудники АтомЭнергоСбыта никогда не запрашивают по телефону паспортные данные и не просят назвать код из смс-сообщений Телефонные мошенники освоили новый способ выманивания денег смолян - теперь они предлагают им бесплатно поменять счётчики электроэнергии или записаться без очереди на замену прибора учета.