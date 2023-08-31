«Торопятся стереть всякий русский след»: Мардан «выдал базу» о дипломатическом скандале в Казахстане

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Комментарии
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Иван Захава
Э Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО У ТЕБЯ НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ УМНОЖИЛАСЬ: ТАК ДОМОЙ И СОСАТЬ У ПОЖИЛОГО КАЗАХА!
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4 час.
Владимир Алтайцев
и где  ложь в статье? Украли  российские  дроны? Украли. Отдали страну  Западу на  80-90% промышленности?  Отдали.Притесняете русскоязычных? Есть такое гнусное  дело!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Это  установки ислама  по всему  миру, а не только в Казахстане. К мусульманам  при любой  размолвке нельзя  поворачиваться  спиной, особенно к суннитам.
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3 час.

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