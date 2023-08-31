«Торопятся стереть всякий русский след»: Мардан «выдал базу» о дипломатическом скандале в Казахстане
Астана не перестает «благодарить» Москву за оказанную ею помощь в начале января 2022 года. «Стратегический союзник» вновь проявил себя во всей красе.
Комментарии
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Э Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО У ТЕБЯ НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ УМНОЖИЛАСЬ: ТАК ДОМОЙ И СОСАТЬ У ПОЖИЛОГО КАЗАХА!
и где ложь в статье? Украли российские дроны? Украли. Отдали страну Западу на 80-90% промышленности? Отдали.Притесняете русскоязычных? Есть такое гнусное дело!
Это установки ислама по всему миру, а не только в Казахстане. К мусульманам при любой размолвке нельзя поворачиваться спиной, особенно к суннитам.
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