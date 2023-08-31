«Торопятся стереть всякий русский след»: Мардан «выдал базу» о дипломатическом скандале в Казахстане

Иван Захава Э Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО У ТЕБЯ НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ УМНОЖИЛАСЬ: ТАК ДОМОЙ И СОСАТЬ У ПОЖИЛОГО КАЗАХА!

Владимир Алтайцев и где ложь в статье? Украли российские дроны? Украли. Отдали страну Западу на 80-90% промышленности? Отдали.Притесняете русскоязычных? Есть такое гнусное дело!